Erklär-Videos zu Durchsetzungs- und Überwachungsstellen der Länder für barrierefreie IT

Wiesbaden (kobinet) Die Durchsetzungs- und Überwachungsstellen der Länder für barrierefreie Informationstechnologie (IT) haben über ihren Auftrag und ihre Arbeit eine Reihe von Erklär-Videos (auch mit Audiodeskription) erstellt. Darin erfahren die Zuschauer*innen u.a., was typische digitale Barrieren sind und wie die Durchsetzungsstellen sie dabei unterstützen können, diese abzubauen. Darauf hat die Landesbehindertenbeauftragte von Hessen, Rika Esser, in ihrem neuesten Newsletter aufmerksam gemacht.

Link zu den Videos:

https://lbit.hessen.de/durchsetzungs-und-ueberwachungsstelle