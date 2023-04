Antidiskriminierungsstelle lädt zur Diskussion über die AGG-Reform

No body found to use for abstract...

Foto: ADS

Berlin (kobinet) "Wir müssen reden – und zwar über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz! Nach über 15 Jahren hat sich zum ersten Mal eine Bundesregierung zu dem wichtigen Vorhaben verpflichtet, den deutschen Diskriminierungsschutz weiterzuentwickeln. Wie genau, ist noch nicht entschieden", heißt es in der Ankündigung einer Fachtagung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes unter dem Motto "Deutschland nach vorne bringen: Zur Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes", die am 20. April in Berlin stattfindet und per Livestream verfolgt werden kann.

Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung möchte im Rahmen der Tagung mit Expert*innen aus allen Bereichen der Antidiskriminierungsarbeit zusammenkommen und diskutieren: „Was sind die wichtigsten rechtlichen Stellschrauben, um den deutschen Diskriminierungsschutz zu verbessern? Und wie kann dieses Ziel konkret mit der Gesetzesreform erreicht werden?“

„Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist leider nicht mehr möglich. Nutzen Sie gerne unseren Livestream des Bühnenprogramms“, heißt es auf der Internetseite zur Tagung, die am 20. April von 12:30 bis 18:30 Uhr in Berlin stattfindet.

Link zu weiteren Infos, zum Programm und zum Livestream