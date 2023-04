Vorbereitungen zum Protesttag laufen auf Hochtouren

Plakat zum Protesttag 2023 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Vom 22. April bis 7. Mai finden die diesjährigen Aktionen zum Protesttag in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands statt. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. So findet dieses Jahr in Berlin am 5. Mai eine Demonstration ab 14:00 Uhr vom Brandenburger Tor zum Roten Rathaus statt, wo ab ca. 14:45 Uhr die Kundgebung beginnt. Aber auch in anderen Städten gehen behinderte Menschen auf die Straße bzw. führen Veranstaltungen durch. "Zukunft barrierefrei gestaltet", lautet das Motto des diesjährigen Protesttags, das die Aktion Mensch gewählt hat, die die Aktionen u.a. auch unterstützt durch ihren Social Media Auftritt unterstützt.

„Aufgepasst: Am 5. Mai gibt’s Barrierefreiheit auf die Ohren! Wie das klingt? Lass dich überraschen! Am besten schon jetzt vorfreuen und am 5.5. wieder hier oder auf unseren Social Media-Kanälen vorbeischauen!“, heißt es u.a. auf der Internetseite der Aktion Mensch.

Link zu weiteren Infos der Aktion Mensch zum Protesttag