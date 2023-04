Dokumentarfilm Inklusion bühnenreif wird in Leer gezeigt

Leer (kobinet) Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB®) in Leer feiert in diesem Jahr ihr fünf-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass und dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sind alle Interessierten zu einer ganz besonderen Filmvorführung eingeladen. Am 27.04.2023 wird um 17 Uhr im MARIKO in Leer der Dokumentarfilm "Inklusion bühnenreif" gezeigt. Darin wird ein Theaterprojekt vorgestellt, in dem Menschen mit und ohne Be-hinderung zu monatlichen Begegnungsworkshops in einem Theaterraum zusammenkommen und so Inklusion ganz praktisch leben. Für diese Veranstaltung stellt der Landkreis Leer die Räumlichkei-ten zur Verfügung, die EUTB und der Inklusionsbeauftragte organisieren die Filmvorführung.

„Seit fünf Jahren berät die EUTB in Leer, deren Träger der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen ist, kostenlos und unabhängig Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Dabei spielt das Thema Inklusion eine zentrale Rolle. Deshalb veranstaltet die EUTB® zu ihrem Jubiläum eine Filmvorführung. Gezeigt wird der Dokumentarfilm ‚Inklusion bühnenreif‘. Im Mittel-punkt steht dabei ein Berliner Theaterprojekt, in dem blinde, sehbehinderte, stotternde, sozialpho-bische und krebsbetroffene Menschen gemeinsam mit Nichtbetroffenen in Workshops zusammen-arbeiten und dadurch zeigen, wie Inklusion gut gelingen kann. Alle Interessierten sind herzlich zu dem Filmabend am 27.04.2023 um 17 Uhr ins MARIKO (Bergmannstraße 36) eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 25.04.2023 per Mail an [email protected] möglich und wünschenswert, um besser planen zu können. Die Räumlichkeiten sind rollstuhlgerecht. Der Film wird als barrierefreie Version für Hörgeschädigte mit Untertiteln gezeigt. Zeitgleich ist für blinde und sehbehinderte Menschen die Hörfilmfassung über die Greta-App verfügbar“, heißt es in der Ankündigung der EUTB Leer.

Fragen zur Barrierefreiheit beantwortet Sara Opitz unter 0511-70148-93 oder [email protected]. Im Anschluss an die Filmvorführung ist eine Diskussion geplant. Was kann in Stadt und Landkreis Leer für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung getan werden, um Inklusion Wirklichkeit werden zu lassen? Geplant sind für die Veranstaltung ca. 2,5 Stunden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Beirat für Menschen mit Teilhabeeinschränkungen des Landkreises Leer sowie dem Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Leer statt.

Weitere Informationen zur EUTB® gibt es im Internet unter www.teilhabeberatung.de.