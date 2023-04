Im Vorfeld des Protesttages weist Aktion Mensch auf Barrieren hin

Logo: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Vom 22. April bis 7. Mai finden dieses Jahr wieder eine Vielzahl von Aktionen im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen statt. Im Vorfeld dieser von der Aktion Mensch unterstützten Aktionen weist diese in ihrem Newsletter auf die vielfältigen Barrieren hin. "Mit Freund*innen ein Café besuchen, Aufzug fahren oder einen Termin beim Amt machen. Für viele von uns ist das kein Problem. Für Menschen mit Behinderung lauern hier aber immer wieder Barrieren und Hindernisse. Unser Video zeigt, wo im Alltag noch Orte für Alle fehlen", heißt es im Newsletter der Aktion Mensch.

„Was wäre, wenn dein Alltag voller Hindernisse wäre? Für Menschen mit Behinderung ist das normal. Jeden Tag stoßen sie auf Barrieren: Treppen, falschabgestellte E-Rollis, zu hohe Regale im Supermarkt… Das nervt und schränkt ein! Und das muss sich ändern! Damit jede*r überall dabei sein kann. Lasst uns Barrieren aus der Welt schaffen und #OrteFürAlle bauen. Sagt uns gerne, wo ihr im Alltag Barrieren erlebt und schreibt es uns in die Kommentare. Abonniert außerdem den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr rund um das Thema Inklusion verpasst.“ So heißt es vonseiten der Aktion Mensch in der Beschreibung des Videos mit dem Titel „Leben mit Hindernissen“ auf YouTube.

Vom 22. April bis 7. Mai finden vielfältige Protestaktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen unter dem Motto „Zukunft barrierefrei gestalten“ statt.

