The Voyage – Filmvorführung und Diskussion in Bremen

Arne Frankenstein mit E-Rolli unterwegs

Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) Gemeinsam mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen/Unterweser und der KulturAmbulanz, Krankenhaus-Museum lädt der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, zur Filmvorführung von "The Voyage" und zur Diskussion ein. Die Veranstaltung findet am 25. April 2023 von 17.00 bis 20.00 Uhr im Kommunalkino "City 46“, Birkenstr. 1 in 28195 Bremen, ein. Die Veranstaltung ist kostenlos und barrierefrei zu erreichen. Anmeldungen werden auch noch nach dem 15. April angenommen. Darauf hat das Büro von Arne Frankenstein aufmerksam gemacht.

Link zur Veranstaltungsankündigung und zur Anmeldung