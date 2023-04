Sonntag trifft IGEL: Liebe mit Laufmaschen – Von Trennung, Partnerschaft, Liebe, Sex und Erotik

Sharepic: IGEL-Podcast zu Liebe mit Laufmaschen

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg/Halle (kobinet) "Liebe mit Laufmaschen – Von Trennung, Partnerschaft, Liebe, Sex und Erotik", so lautet die neueste Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), die am Sonntag, den 16. April veröffentlicht wurde. Unter dem Motto "Sonntag trifft IGEL" sprechen der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, und die Journalistin Jennifer Sonntag nun schon zum zweiten Mal am Sonntagmorgen miteinander. Dieses mal über Partnerschaft, Liebe, Sex und Erotik und wie dies aus ihren Blickwinkeln als behinderte Menschen ist.

„Ach was haben die beiden sich denn da ausgedacht. Angelehnt an einen Buchtitel von Jennifer Sonntag wird über die schönste Sache der Welt gesprochen: Liebe! Aber Liebe hat so viele Facetten. Trennung, Partnerschaft, Sex und Erotik! In der Wahrnehmung vieler nicht behinderter Menschen sind Menschen mit Behinderung nur mit Menschen mit Behinderung in einer Partnerschaft – wie absurd das ist, darüber sprechen Jennifer Sonntag und Sascha Lang. Dürfen sich Menschen mit Behinderung auch trennen? Ist es verwerflich, wenn ein Mensch mit Behinderung nicht mit einem Menschen mit Behinderung sein Lebensalltag bestreiten möchte? Werden Blinde von Pornos angeturnt? Darf ein Blinder seinen Partner/seine Partnerin auch an Hand vom Aussehen aussuchen? Selbstverständlich sprechen Jennifer Sonntag und Sascha Lang nur aus ihrer Perspektive. Definitiv hat und darf da jeder seine eigene Meinung haben. Nicht zu erotisch aber offen und ehrlich: Sonntag trifft Igel – Ausgabe 2“, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

Link zum IGEL-Podcast vom 16. April IGEL trifft Sonntag

Link zu allen bisher erschienenen Podcasts