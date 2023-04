IGEL-Podcast: Assistenz neu gedacht – Sport-Inklusivlotsen

Sharepic zum IGEL-Podcast zu den Sport-Inklusivlotsen

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Assistenz neu gedacht – Sport-Inklusivlotsen", so lautet der Titel der aktuellen Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, sprach dabei mit einigen Akteur*innen des Projekts der Sport-Inklusivlotsen über ihre Angebote und Erfahrungen.

„‚Assistenz neu gedacht‘ so könnte man das Projekt der Sport-Inklusivlotsen einfach umschreiben. An 7 Standorten in Rheinland-Pfalz unterstützen sportbegeisterte Menschen die Inklusion im Sport für Menschen mit Behinderung, durch ihren Einsatz. Im Gespräch mit Silvia Grünert, Benjamin Schmidt, Noah Schönel, Kathleen Dollmann entdecken wir wie das Projekt, welches nun verlängert wurde, in der Praxis lebt, wie die Vereine darauf reagieren, welchen Mehrwert es für die Menschen mit Behinderung hat, aber auch warum unsere Interviewpartner diesen Assistenzdienst so gerne machen. Mehr Infos gibt es unter: http://www.inklusiver-sport-rlp.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts