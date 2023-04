Verbandsgemeinde Nieder-Olm sucht Inklusionsmanager*in

No body found to use for abstract...

Foto: ZsL Mainz

Nieder-Olm (kobinet) Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Inklusionsmanager/in (m/w/d) zur Umsetzung der Strategie Inklusion in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in der Abteilung

Bürgerdienste. Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit. Die Bewerbungsfrist für die interessante Stelle endet allerdings bereits am 16. April, wie das Mainzer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL), das mit der Verbandsgemeinde Nieder-Olm seit vielen Jahren koopieriert, den kobinet-nachrichten mitteilte.

Link zur Stellenausschreibung