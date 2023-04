Als Fan bei den Special Olympics World Games 2023

Logo der Special Olympic World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023

BERLIN (kobinet) Gruppen ab zehn Personen können im Rahmen des kostenfreien Fan-Programm „Fans in the Stands” bei der größten Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München als Zuschauer an den Special Olympics World Games Berlin 2023 teilnehmen.

Mitmachen bei „Fans in the Stands” kann jede eingetragene Organisation. Bei dem Fan-Programm geht es zudem darum, Wissen über die Special Olympics Bewegung zu vermitteln. Die Gruppen bekommen Lehrmaterialien rund um Special Olympics und Erklärungen zu der Sportart, die sie besuchen. Sie werden vom Organisationskomitee der Weltspiele bei der Planung ihres Tages bei den Weltspielen unterstützt und alle Gruppenmitglieder haben die Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel am Tag ihres Besuchs kostenfrei zu nutzen.

Bei „Fans in the Stands” können sich Gruppen bestehend aus mindestens zehn Personen, die mit einer Organisation verbunden sind, anmelden. Dazu zählen: Schulen, Kitas, Universitäten, Vereine, Verbände, Stiftungen, Firmen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kinder- und Jugendgruppen, Botschaften und politische Organisationen oder auch Kirchen- und Gesellschaftsgruppen.

Weitere Informationen zu dieser Möglichkeit, die Special Olympics World Games Berlin 2023 persönlich mitzuerleben und die Athletinnen und Athleten aus über 190 Nationen anzufeuern sind auf dieser Seite im Internet nachzulesen. Hier stehen ebenso die Möglichkeiten zur Verfügung, sich für dieses Programm anzumelden.