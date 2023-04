Neue*r Behindertenbeauftragte*r für Niedersachsen gesucht

No body found to use for abstract...

Foto: gemeinfrei

Hannover (kobinet) "Im Land Niedersachsen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Dienstposten/Arbeitsplatz der/des Landesbeauftragen für Menschen mit Behinderung (m/w/d) zu besetzen." So heißt es in der öffentlichen Stellenausschreibung des niedersächsichen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, "Vorausgesetzt werden die Befähigung zum Richteramt oder ein mit einem Master (oder einem vergleichbaren Abschluss) abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudiummit überwiegend verwaltungswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen, gesundheitswirtschaftlichen oder sozialversicherungsrechtlichen Inhalten oder der Gesundheits-, Pflege- oder Rehabilitationswissenschaften oder ähnlicher für die Aufgabenwahrnehmung geeigneter Studiengänge", wie es in der Ausschreibung heißt.

Link zur Stellenausschreibung

„Niedersachsen ist ein vielfältiges Land, nicht nur was Berge, Seen und Meer betrifft. Die Unterstützungsformen und Kontaktstellen von Menschen mit Behinderungen in unserem Flächenland sind sehr heterogen und die Lebenssituation für viele Betroffene weiter sehr herausfordernd. Als erster Abgeordneter mit einer sichtbaren Behinderung im niedersächsischen Landtag wünsche ich mir eine starke Stimme in der Landesregierung“, teilte Constantin Grosch den kobinet-nachrichten mit. Constantin Grosch, der selbst einen Elektrorollstuhl und Assistenz nutzt, ist seit einigen Monaten Landtagsabgeordneter in Niedersachsen.