Deutscher Vorentscheid zum International Low-Vision Song Contest am 14. April

Logo des DBSV

Foto: DBSV

Berlin (kobinet) Der International Low-Vision Songcontest geht in die zweite Runde. Erneut wird er vom Jugendclub des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV) gemeinsam mit VIEWS International organisiert. Nach der erfolgreichen Premiere vor zwei Jahren mit blinden und sehbehinderten Künstlerinnen und Künstlern aus Europa wurde das Konzept nun ausgeweitet: Bei der Online-Veranstaltung im Mai treten Musik-Acts aus vier Kontinenten gegeneinander an. Wer dann für Deutschland auf die virtuelle Bühne steigt, entscheidet sich am 14. April. Ab 20 Uhr werden 17 Musikerinnen und Musiker mit Seheinschränkung ihre Songs vorstellen – von der klassischen Ballade bis zur Funpunk-Nummer. Im Anschluss wird es spannend, wenn das Online-Voting beginnt.

Der International Low-Vision Songcontest ist ein Musikwettbewerb für Musikerinnen und Musiker mit und ohne Seheinschränkung aus aller Welt. „Low-Vision“ steht international für „Sehbehinderung“. Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist, dass an der Entstehung und Realisierung je mindestens eine Person mit Seheinschränkung mitgewirkt hat, heißt es in einer Presseinformation des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV).

Live dabei

Der Vorentscheid wird unter folgendem Link übertragen:

https://www.youtube.com/live/CJ5kJ1PDS7g?feature=share

Sowohl der deutsche Vorentscheid als auch das Finale werden zusätzlich von Radio NWW, Radio Trista und Ohrfunk übertragen.

Link zum Online-Voting: https://ilscvoting.org/

Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten sowie zum ILSC gibt’s unter:

www.dbsv.org/ilsc

Finale im Mai

Das Finale findet am 12. Mai 2023 um 20 Uhr ebenfalls als Online-Veranstaltung statt. 24 Musik-Acts aus aller Welt werden dann ins Rennen um das „Diamond Eye“ gehen, die Trophäe des Wettbewerbs.