IGEL-Podcast zu 20 Jahre SightCity

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg / Frankfurt (kobinet) "20 Jahre SightCity - Der Treffpunkt der Blinden und Sehbehinderten Szene", so lautet der Titel der aktuellen Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Sascha Lang sprach dabei mit der neuen Geschäftsführerin der Messe, Dagmar Krutzki, darüber was die Gäste vom 10 - 12. Mai 2023 erwartet.

„Einige schwere Jahre liegen nun hinter den Messeveranstaltern und gerade die doch sehr von Präsenz lebende SightCity litt extrem unter der Pandemie Zeit. Aber nicht alles war schlecht, sondern die Zeit gab uns die Erkenntnis, einiges zu lernen und anzupassen, so ist die Messe mittlerweile für 2023 als Hybrid-Event geplant. 20 Jahre SightCity, das ist doch ein Grund, um zu feiern, und nachzufragen. Im IGEL Podcast sprechen wir mit der neuen Geschäftsführerin Dagmar Krutzki. Was erwartet die Gäste 2023 vom 10 – 12. Mai? Warum der neue Standort? Was machen die Guides? Viele Infos. Es gibt noch einen 2. Teil zur SightCity. In der Episode 110. Dann sprechen wir mit Christian Stahlberg von SightViews über die technischen Entwickelungen. Mehr zur SightCity gibt es auch auf: https://sightcity.net/„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast