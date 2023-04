Dank an Irina Tischer für 300 Momentaufnahmen und viel mehr

Osterndeko

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Am 9. April - am Ostersonntag - war es so weit. Pünktlich um 12:00 Uhr veröffentlichte Irina Tischer ihre 300. Momentaufnahme mit dem Foto einer Osterdeko mit vielen bunten Ostereiern in den kobinet-nachrichten. Und wie immer hatte die versierte Fotografin der kobinet-nachrichten auch ein entsprechendes Zitat zum Bild parat: "Licht, Liebe, Leben." lautete es dieses Mal und stammt von Johann Gottfried von Herder. Doch Irina Tischer gebührt nicht nur der Dank für die mittlerweile 300 Momentaufnahmen, die sie jeden Sonntag in das System der kobinet-nachrichten einstellt, sondern für viele weitere tolle Bilder, die sie den kobinet-nachrichten ehrenamtlich und kostenfrei seit vielen Jahren zur Verfügung stellt.

Frei nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ bildet Irina Tischer mit ihren Momentaufnahmen eine gute Ergänzung zu den oft zu textbeladenen Meldungen in Sachen Behindertenpolitik der kobinet-nachrichten. Ihre Bildern regen gerade an Sonntagen zum Nachdenken und inne halten an. Und Irina Tischer hat mittlerweile eine Fangemeinde, wie auch die Zugriffszahlen auf ihre Momentaufnahmen auf Facebook beweisen. Zwei ihrer Fans haben sich anlässlich der Veröffentlichung des 300. Bildes mit der Osterdeko zu diesem Jubiläumsbild zu Wort gemeldet.

Klaus Peter Lohest

Klaus Peter Lohest hat sich mit folgendem Statement zur 300. Momentaufnahme von Irina Tischer aus dem Urlaub an die kobinet-Redaktion gewandt: „Jedesmal neu eine Augenfreude.“

Susanne Göbel

Und Susanne Göbel freut sich bei jedem neuen Foto mit einem entsprechenden Zitat auf die „im Einklang stehende bildlich sprachliche Poesie“ von Irina Tischer. „Ich freue mich jedes Mal über eine neue Momentaufnahme, weil es Irina Tischer so gut gelingt, ein tolles Foto in Einklang mit einem passenden Zitat zu bringen. Mögen noch viele weitere Momentaufnahmen und Bilder von ihr den Weg in die kobinet-nachrichten finden.“ Dem stimmt die Redaktion der kobinet-nachrichten voll und ganz zu und dankt Irina Tischer für ihr unermüdliches Wirken.