Audio-Guides in Leichter Sprache

Signet von Inclusion Europe für Texte in Leichter Sprache

Foto: Signet von Inclusion Europe

SAINT NAZAIRE (kobinet) Wenn es um Leichte Sprache geht, dann denke viele vor allem an entsprechend aufbereitete Texte. Leichte Sprache kann man jedoch nicht nur lesen, man kann sie auch sprechen und hören, also ebenfalls Audio-Guides oder Podcasts in Leichter Sprache aufnehmen. Auch dabei wäre allerdings etwas zu beachten. Woran man dabei vor allem denken sollte, das erklärt Andrea Halbritter in ihrem neuen Blog zum Thema Leichte Sprache.

Zu den wichtigsten Punkten zählt dabei, dass die Texte für die Sprecher von entsprechend geschulten Experten vorzubereiten sind, und dies auch hierbei eine Prüfgruppe einzubinden wäre. Zudem sollten für Tonaufnahmen in Leichter Sprache keine Texte in Mundarten ausgewählt werden und die Sprecher sollten mit klarer und deutlicher Aussprache und Betonung reden.

Alle Tipps zu Audioguides in Leichter Sprache sind auf dieser Seite nachzulesen.