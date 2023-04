Wie Barrierefreiheit im ÖPNV funktioniert

Fahrzeuge im öffentlchen Nahverkehr

Foto: Pixabay/12019

KRAUTHEIM (kobinet) Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr und die Verpflichtungen aus dem Personenbeförderungsgesetz sind gegenwärtig häufig debattierte Themen. Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) will mit einer Online-Schulung dazu beitragen, das Wissen über Barrierefreiheit in diesem wichtigen Bereich der Mobilität zu vertiefen sowie auf eine breitere und aktive Beteiligung an der Gestaltung von Nahverkehrsplänen zu fördern.

Diese zweitägige Online-Schulung findet am 16. und 17. Mai 2023 statt. Sie richtet sich an Verbänden der Behindertenselbsthilfe, Fahrgast- und Behindertenbeiräten sowie Interessierten. Ziel ist es, die aktive Beteiligung an der Gestaltung von Nahverkehrsplänen zu fördern.

Die Schulungen finden über die Plattform Zoom statt und bauen aufeinander auf.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Interessierte könne sich noch bis zum 23. April 2023 unter diesem Link für diese Schulung anmelden. Diese Schulung ist Bestandteil des BSK-Projektes „ÖPNV für ALLE“. Wer mehr über dieses Projekt erfahren möchte, kann darüber auf dieser Internetseite mehr darüber nachlesen.