So werden Games barrierefrei

Berlin (kobinet) In einem Video zur Barrierefreiheit von Games sind Saskia Moes und Karolina Albrich von "Gaming ohne Grenzen" zu Gast und geben spannende Einblicke in das Thema "Barrierfreiheit in Games". "Im Video findest du auch To-do-Listen, wie du barrierefreie Spiele entwickeln kannst. Schau gerne auch bei "Gaming ohne Grenzen" vorbei – da findest du alle Spiele, die sie schon auf Barrierefreiheit getestet haben: https://www.gaming-ohne-grenzen.de/", heißt es in der Ankündigung des Videos, das auf YouTube eingestellt wurde.

Link zum Video

Video zu barrierefreien Games