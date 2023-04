RBC Köln 99ers unterzeichnen Charta der Vielfalt

KÖLN (kobinet) Vereinsslogan des Rollstuhlbasketball Club Köln 99ers sind "Inklusiv. Multikulturell." sowie zugleich sind diese Begriffe Vereinsphilosophie. Die Mitglieder, Spielerinnen und Spieler sowie Verantwortliche und Volunteers dieses Clubs leben diese Philosophie vor und geben sie neuen Mitgliedern aktiv weiter. Vielfalt prägt Zusammenarbeit und Erfolg als Rollstuhlbasketballclub in Köln und darüber hinaus. So lag es deshalb absolut nahe, die Charta der Vielfalt zu unterzeichnen.

Bei der Charta der Vielfalt handelt es sich um eine Initiative von Arbeitgebern zur Förderung von Vielfalt in Institutionen und Unternehmen. Ziel ist es, „die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist.“

Die Mitglieder des RBC Köln 99ers wollen nun die schon seit Jahren gelebte Vielfalt im Verein noch stärker nach Außen kommunizieren und bei den Aktionen, Events und sonstigen Gelegenheiten noch mehr herausstellen.