Digitale Inklusion: Eye-Able von Habeck und Roth ausgezeichnet

Margetshöchheim (kobinet) Der fränkische Spezialist für inklusive Webseiten, Web Inclusion GmbH, freut sich über die Auszeichnung als "Kultur- und Kreativpilot Deutschland“. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Alten Münze in Berlin würdigten Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, sowie Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, vor kurzem die Leistungen des Unternehmens. Ausgezeichnet wurde der Barrierefreiheits-Service von "Eye-Able“ zur Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit.

Dieser Service ist nach Information der Web Inclusion GmbH einfach und kostengünstig zu implementieren und ermöglicht unter anderem Menschen mit Sehschwäche, die Webinhalte optimal und individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen. Zusätzlich dienten eine Prüfsoftware sowie eine Visualisierungs-Software zur einfachen Umsetzung der Barrierefreiheits-Standards.

Claudia Roth dankte dem jungen Unternehmen dafür, dass es sich für dieses besonders wichtige soziale Thema einsetzt und sehbehinderten Menschen die Teilhabe am digitalen Leben ermöglicht. Sie betonte: „Die Kultur- und Kreativpilotinnen und -piloten übernehmen als mutige und enthusiastische Unternehmerinnen und Unternehmer gesellschaftliche Verantwortung. Sie stehen für Diversität, Innovation, Digitalisierung und vor allem soziales Bewusstsein.“ Bundesminister Habeck erklärte: „Die ausgezeichneten kreativen Unternehmerinnen und Unternehmen schaffen Wertschöpfung in Deutschland, aber vor allem auch Impulse für die so dringend notwendige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft sowie konkrete und nachhaltige Lösungen für die klima- und umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Sie sind damit Inspiration und Motivation für viele Menschen und Unternehmen in unserem Land.“

Insgesamt wurden 32 Unternehmen von der Bundesregierung als „Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland“ ausgezeichnet. Eine Experten-Jury hatte diese zuvor aus über 700 Bewerbungen ausgewählt. Dementsprechend stolz ist man bei der Web Inclusion GmbH, zum Kreis der ausgewählten Preisträger zu gehören. Chris Schmidt, Mitgründer und CMO von „Eye-Able“, sieht dadurch die Arbeit des gesamten Teams gewürdigt: „Die Verleihung des Kultur- und Kreativpilot*innen-Preises hat unsere Überzeugung bestärkt, dass unsere Bemühungen und unsere Passion, das Internet barrierefrei zu machen, von der Gesellschaft anerkannt werden. Der Preis ist für uns ein weiterer Ansporn, um auch in Zukunft unermüdlich einen Fuß vor den anderen zu setzen, damit Barrierefreiheit bis in den letzten Winkel der Erde getragen wird.“ Schmidt betonte dabei die besondere Mission des Unternehmens: „In einer Welt, die stetig mehr digitalisiert wird, findet das Leben zunehmend online statt. Dabei ist es sehr wichtig, dass alle Menschen daran teilhaben können und das ist auch die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Niemand sollte aufgrund einer Beeinträchtigung, welcher Art auch immer, von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Weder im Internet noch sonst wo.“

Über die Auszeichnung:

Jedes Jahr zeichnet die Bundesregierung 32 Unternehmen als „Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland“ aus. Bewerben können sich Unternehmen, Selbständige, Gründer*innen und Projekte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderen Branchen. Durchgeführt wird die Auszeichnung vom Institut für unternehmerisches Denken und Handeln. Förderer ist die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, getragen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Über Eye-Able:

Eye-Able bietet Software-Services, welche die Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit erleichtern, mittels einer WCAG-Prüfsoftware, einem Admin-Dashboard zur Visualisierung samt PDF-Prüfung und einer Assistenzsoftware als Erweiterung für bereits barrierearme Websites. So unterstützt das Team Webseitenbetreiber*innen, um eine einfache Möglichkeit zur Umsetzung zu bieten. Ziel ist es, möglichst vielen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen, Wissen und Dienstleistungen im Internet zu ermöglichen.

Weitere Informationen:

Web Inclusion GmbH, Gartenstraße 12c, 97276 Margetshöchheim, Geschäftsführung: Oliver Greiner, Telefon: 017664103397, E-Mail: [email protected] – https://eye-able.com/