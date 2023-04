Leichte Sprache. Ein Ratgeber neu aufgelegt

Signet von Inclusion Europe für Texte in Leichter Sprache

Foto: Signet von Inclusion Europe

Berlin (kobinet) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die Publikation "Leichte Sprache. Ein Ratgeber“ erneut aufgelegt. Diese ist in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Leichte Sprache entstanden. Sie richtet sich insbesondere an die öffentliche Verwaltung und gibt zahlreiche praxisorientierte Tipps. Darauf hat die hessische Landesbehindertenbeauftragte Rika Esser in ihrem Newsletter aufmerksam gemacht.

Digital ist die Broschüre unter folgendem Link erhältlich.

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a752-ratgeber-leichte-sprache.pdf?__blob=publicationFile&v=7