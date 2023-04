Janis McDavid möchte etwas bewirken und bewegen

Janis McDavid

Foto: Janis McDavid

Bremen (kobinet) "Ich will in einer Welt leben, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zur Unterscheidung führen." so lautet das Eingangszitat von Janis McDavid auf dessen Internetseite. "Janis McDavid ist leidenschaftlicher Lösungsfinder und sieht Wege, wo für andere Menschen keine erkennbar sind. Er zeigt Menschen und Unternehmen kreative Lösungen, wie sie ihre eigenen Ziele mutig verfolgen und dabei ins Handeln kommen", heißt es weiter auf seiner Internetseite. Lisa Duncan hat nun ein Interview mit Janis McDavid mit dem Titel "Was wir brauchen, ist Umsetzungskraft“ im Weser Kurier veröffentlicht, in dem der Redner und Buchautor u.a. erklärt, warum es für Inklusion Mut braucht.

„Ich möchte etwas bewirken und bewegen, weil ich mir unsere Gesellschaft und unsere Welt anschaue und feststelle, dass viele Dinge dort sehr im Argen sind und nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich plötzlich mitbekommen habe, dass an ganz vielen Punkten was falsch läuft. Und dass in meinem Leben ganz viel gut gelaufen ist“, schildert Janis McDavid seine Erfahrungen im vom Weser Kurier veröffentlichten Interview u.a.

Link zum im Weser Kurier veröffentlichten Interview

Link zur Homepage von Janis McDavid