IGEL-Podcast: Süßer Inhalt – fühlbare Verpackung – Barrierefreiheit in Aktion

Logo des IGEL-Podcast mit Sawade Berlin

Foto: IGEL--Media

Bad Segeberg (kobinet) "Süßer Inhalt – fühlbare Verpackung - Barrierefreiheit in Aktion", so titelt Sascha Lang die Ausgabe des entsprechenden Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL).

„Der European Accessibility Act schreibt als Direktive vor, dass in Zukunft einige Dienstleistungen und Produkte barrierefrei sein müssen. Aber ein Produkt beginnt mit der Verpackung. Die Gesetzgebung in Deutschland ist da noch sehr schwammig und bietet Unternehmen keine sichtbare Unterstützung, lässt dazu viel zu viele Schlupflöcher für Unternehmen, sich aus der Verantwortung zu ziehen.Trotzdem gibt es Unternehmen, die sich bereits früh auf den Weg gemacht haben, Barrierefreiheit aufzubauen und einzusetzen. Mit Sawade Berlin, der Prallinen Manufaktur seit 1880, sprechen wir stellvertretend über dieses Thema. Ellen Schweizer vom Verin „Anderes Sehen e.V.“ war Ideengeberin und überzeugte Melanie Hübel von Sawade Berlin, diesen Weg mitzugehen. Wir beantworten auch die Frage, was könnte die Politik gegebenenfalls tun, um mehr Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten, zu motivieren und zu unterstützen“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcasts.

Link zum IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Ausgaben des IGEL-Podcast