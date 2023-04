Inklusionstage für barrierefreie, selbstbestimmte und zeitgemäße Gesundheitsdienste

BCC beleuchtet mit Inklusionstage

Foto: Martina Scheel

Berlin (kobinet) Am 8. und 9. Mai finden die Inklusionstage 2023 unter dem Motto "GESUNDHEIT barrierefrei ∙ selbstbestimmt ∙ zeitgemäß“ in Berlin statt. "Wie steht es heute um den barrierefreien Zugang zu Gesundheitseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen? Wie gut sind Behandlung und Kommunikation im Gesundheitswesen auf Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen eingestellt? Was haben wir aus der Pandemie gelernt? Diese und andere Fragen möchten wir mit Ihnen diskutieren, um gemeinsam zu guten Lösungsansätzen zu kommen", heißt es in der Einladung zu den Inklusionstagen.

„Es sind mittlerweile bereits die 10. Inklusionstage, deshalb schauen wir auch nochmals zurück. Wir wissen: Ohne Sie, die Teilnehmenden – und viele von Ihnen sind seit Jahren verlässliche Stützen in der Diskussion – wären wir heute in Deutschland nicht so weit auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft gekommen, wie wir es sind. Die Inklusionstage werden auch in diesem Jahr in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz in Berlin stattfinden. Alle Programmpunkte der Veranstaltung werden zudem im Internet live und barrierefrei übertragen. Neben dem Austausch vor Ort wird es auch im digitalen Raum die Möglichkeit geben, mitzudiskutieren und sich einzubringen. Somit ist die digitale Teilnahme für alle Interessierten – auch ohne Anreise nach Berlin – eine gute Alternative“, heißt es weiter in der Einladung des Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das die Inklusionstage auch dieses Jahr wieder ausrichtet.

Link zur Anmeldung für die Teilnahme vor Ort in Berlin:

https://reg.bmas.de/ikt23-berlin

Link zur Anmeldung für die Internet-Übertragung der Inklusionstage 2023: https://reg.bmas.de/ikt23-online

Anmeldeschluss ist Montag, der 24. April 2023. Da es nur begrenzte Kapazitäten für die Teilnahme vor Ort gibt, bitten die Veranstalter um Verständnis dafür, dass pro Institution bzw. Organisation maximal zwei Personen (falls erforderlich, plus Assistenz) vor Ort teilnehmen können. Eine Alternative ist dann die Teilnahme per Livestream.