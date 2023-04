TeamSOD ab jetzt auch im einheitlichen Dress

Amanal Petros (r.) und Leo Heckel

Foto: SOD/ Oliver Lang

BERLIN (kobinet) Für die Special Olympics World Games, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin stattfinden, wurde das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) am vergangenen Wochenende eingekleidet. Mit der Unterstützt von Partner, darunter anderem vom Partner adidas bekamen die 575 deutschen Delegationsmitglieder ihr Outfit für die Weltspiele der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Bei den 415 Sportlerinnen und Sportlern, die Deutschland beim größten Sportereignis seit den Olympischen Spielen in München 1972 vertreten, war die Aufregung besonders groß. Erstmals würden sie ihre Teambekleidung für das sportliche Highlight in diesem Jahr und vielleicht sogar in ihrer Laufbahn sehen. 100 Paletten mit TeamSOD-Kleidung warteten auf sie. 50 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten im Laufe des Nachmittags für einen reibungslosen Ablauf. Mit der Einkleidung des TeamSOD hat Special Olympics Deutschland einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 erreicht.