Panel für Befragung behinderter Menschen von Ipsos und Aktion Mensch

Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) In Kooperation mit der Aktion Mensch stellt das Sozial- und Marktforschungsinstitut Ipsos das erste Panel Deutschlands zusammen, das komplett aus Menschen mit Beeinträchtigungen besteht. Interessierte, die als Mitglieder des Panels regelmäßig an Umfragen und weiterer Forschung teilnehmen möchten, können sich jetzt anmelden. Potenzielle Auftraggeber*innen, die das Panel befragen möchten, können sich über die Forschungsmöglichkeiten mit dem Panel informieren.

„Nichts über uns ohne uns“, so lautet eine der zentralen Forderungen von Menschen mit Behinderung. Man könnte noch ergänzen: „Nichts für uns ohne uns.“ Im Bereich der Markt- und Meinungsforschung fehlte in Deutschland bislang ein entsprechendes Panel, also ein Pool von Menschen mit Beeinträchtigung, die man gezielt nach ihrer Meinung fragen könnte. Diese Lücke schließt nun das Sozial- und Marktforschungsinstitut Ipsos, das in Kooperation mit der Aktion Mensch die Teilhabe-Community ins Leben gerufen hat. Dort können Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet aufgenommen werden, die eine angeborene oder erworbene Beeinträchtigung haben und dadurch an der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft eingeschränkt sind. Zum Kreis der Teilnehmer*innen der Community gehören aber auch Personen, die auf Grund ihres Alters oder einer chronischen Erkrankung beeinträchtigt sind, heißt es in einer Presseinformation der Aktion Mensch.

Fragestellungen, für die die Teilhabe-Community hilfreich sein wird, gibt es viele: Etwa in der Sozialforschung, bei der Produktentwicklung, bei der Meinungsforschung oder wenn man als Dienstleister Hinweise zu den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung sammeln möchte. Auch Erkenntnisse, wie ein Produkt oder eine Internetseite von potenziellen Nutzer*innen mit Behinderung bewertet wird, lassen sich mit Hilfe der Teilhabe-Community schnell gewinnen. Gerade im Zusammenhang mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das insbesondere für digitale Dienstleistungen schon Regelungen zur Barrierefreiheit vorgeschrieben hat und das demnächst noch ausgeweitet werden soll, wird die Testung dieser Angebote durch die entsprechenden Expert*innen in eigener Sache immer wichtiger.

Weitere Informationen zum Download – auch in Leichter Sprache – sowie der Link zur Anmeldung bei der Teilhabe-Community:

www.aktion-mensch.de/teilhabe-community