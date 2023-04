Beim Digital-Kompass gibt es jetzt auch einen Podcast

Berlin (kobinet) Beim Digital-Kompass gibt es ab sofort auch einen Podcast. Dieser trägt den Titel: "Der Digital-Kompass-Podcast - Der Podcast, um gemeinsam digitale Barrieren zu überwinden." Erscheinen wird er in einem regelmäßigen Abstand von zwei Monaten. Um Verbraucherthemen von Menschen mit Sinnes- und Mobilitätsbeeinträchtigungen möglichst transparent aufzuzeigen, eignet sich ein Podcast-Format besonders gut. Das Ziel des Digital-Kompass ist es, digitale Kompetenzen von Menschen mit Sinnes- und Mobilitätsbeeinträchtigungen zu unterstützen. Was es dazu braucht und wie das gut gelingen kann, wird mit unterschiedlichen Gästen besprochen und diskutiert, heißt es in einer Presseinformation zum neuen Podcast.

„Moderiert und begleitet wird das Vorhaben von Sascha Lang. Er ist erfahrener Podcaster und Moderator. Unter dem Namen „Inklusator“ ist er seit vielen Jahren erfolgreich. Sein Schwerpunkt-Thema liegt auf Behinderung – nicht zuletzt, weil er seit dem dritten Lebensjahr selbst erblindet ist. Seine Expertise unterstützt unser Vorhaben, und wir freuen uns, dass er Teil des Teams ist! Die erste Folge befasst sich mit dem grundlegenden Thema der digitalen Teilhabe. Zu Gast waren Helga Pelizäus (Universität der Bundeswehr München), Stephan Seiffert (Stiftung Digitale Chancen), Christine Freymuth (Kuratorium Deutsche Altershilfe) und Joachim Schulte (Deutschland sicher im Netz e. V.)“, heißt es in der Ankündigung.

Folgende Leitfragen wurden diskutiert:

1. Was bedeutet „digitale Teilhabe“ ?

2. In welchen Bereichen sind die Menschen aktuell besonders damit konfrontiert?

3. Welche Personengruppen sind von digitaler Exklusion betroffen?

4. Wie kann man digitale Teilhabe noch besser ermöglichen? Was braucht es?

Abrufbar ist der Podcast auf allen bekannten Plattformen (Spotify, Google-Podcasts, Apple-Podcasts etc.), sowie direkt über letscast.fm oder die Digital-Kompass-Webseite. Zur besseren Nutzbarkeit wire eine Transkription in Kurz- und Langform zur Verfügung gestellt. Fragen und Anmerkungen können an [email protected] gerichtet werden.

Link zu weiteren Infos zum Podcast