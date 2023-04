Online-Veranstaltung: In der Politik etwas bewegen

bifos-Logo: Empowerment zur Selbstvertretung

Foto: bifos

Berlin/Mainz (kobinet) "In der Politik etwas bewegen – behinderte Abgeordnete berichten", so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die das NETZWERK ARTIKEL 3 in Zusammenarbeit mit dem Projekt Empowerment zur Selbstvertretung des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) und IGEL-Media am 2. Mai von 17:00 bis 18:00 Uhr durchführt. "Zukunft barrierefrei gestalten", so lautet das Motto des diesjährigen Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen, in dessen Rahmen die von der Aktion Mensch geförderte Veranstaltung stattfindet. "Damit es uns gelingt, die Zukunft barrierefrei zu gestalten, braucht es viele engagierte Akteur*innen. Vor allem braucht es behinderte Menschen selbst, die sich in die Politik einmischen und ihr know how in die verschiedenen Gremien einbringen. Was behinderte Abgeordnete in der Politik erreichen können, das wollen wir mit dieser Veranstaltung erkunden", heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

„Dabei werden einige behinderte Menschen, die in Parlamenten aktiv sind, nach ihren Erfahrungen und Tipps befragt. Die Interviews werden als IGEL-Podcast aufgezeichnet. Die anschließende Diskussion bietet die Möglichkeit, weitere Erfahrungen einzubringen und nachzufragen“, hießt es weiter in der Ankündigung der Veranstaltung. „Mit dieser Veranstaltung wollen wir Mut zum Einmischen machen, ob im Parlament, in Behindertenbeiräten oder anderen Gremien“, so das Ziel der Veranstaltung.

Mit dabei sind u.a. Katrin Gensecke – Landtagsabgeordnete der SPD in Sachsen-Anhalt, Dr. Annette Standop – Vorsitzende der Grünen-Fraktion in Bonn, Ellen Kubica – Projektleiterin des bifos, Ottmar Miles-Paul – NETZWERK ARTIKEL 3 und Sascha Lang – IGEL-Media.

„Die Veranstaltung findet am 2. Mai von 17:00 bis 18:00 Uhr online via Zoom statt. Bitte melden Sie sich bis zum 15. April an. Wenn Sie Gebärdensprachdolmetschung oder andere Unterstützung brauchen, teilen Sie uns dies bitte frühestmöglich, aber spätestens mit Ihrer Anmeldung mit“, heißt es in der Ankündigung. Anmeldungen bitte per Mail an [email protected]. Der Link zur Veranstaltung wird nach der Anmeldung rechtzeitig vor der Veranstaltung zugesandt

Link zu weiteren Infos zum Projekt Empowerment zur Selbstvertretung

Bis zum 3. April ist übrigens noch die Bewerbung für die Mitwirklung an der ersten Weiterbildung zum Empowerment zur Selbstvertretung möglich. Link zu weiteren Infos zur Weiterbildung und zur Anmeldung:

https://empowerment-zur-selbstvertretung.de/zur-aktuellen-empowerment-weiterbildung/