IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im März 2023

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Berlin (kobinet) "Wird der Koalitionsvertrag für die Behindertenpolitik zur Qual-ition?" So titelt Sascha Lang, der Macher Podcast Inklusion Ganz Einfach Machen (IGEL) die aktuelle Ausgabe mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im März 2023. Im Gespräch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul schauen die beiden auf die aktuellen behindertenpolitischen Entwicklungen, aber zum Schluss auch auf gute Nachrichten zur Inklusion.

„Der Monat März war doch sehr politisch in punkto Behindertenpolitik. In dem neuen Minikoalitionsvertrag, wie die Medien das nennen, was SPD, FDP und Grüne versucht haben zu schließen, wird mal so gar nix über die Behindertenpolitik geschrieben. Wenn sie denn wenigstens das umsetzen, was sie im großen Vertrag festgehalten haben, dann können wir zufrieden sein. Mit Ottmar Miles-Paul, Redakteur von den kobinet-nachrichten analysieren wir, was es im März sonst noch für Nachrichten gab. Wir sprechen über Politiker mit Behinderung, die sich aber nicht für Behindertenpolitik engagieren möchten. Wir fahren mit der ISL Bahn. Wir gehen nochmals auf den Spiegelbestseller von Raul Krauthausen ein. Traditionell wie immer gehen wir zum Ende positiv raus mit den guten Nachrichten zur Inklusion und weisen auf eine Episode im April hin, die es sich lohnt anzuhören. Nachzulesen sind die Nachrichten auf www.kobinet-nachrichten.org„, schreibt Sascha Lang in der Ankündigung des Monatsrückblicks auf die Behindertenpolitik im März 2023.

Link zum IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts