Für eine inklusive Gesellschaft für Autist*innen

München (kobinet) Heute, am 2. April, findet unter dem Motto "Building an inclusive society for autistic people - Aufbau einer inklusiven Gesellschaft für Autistinnen und Autisten“ der internationale Welt-Autismus-Tag statt. Dazu erklärte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf: "Der Welt-Autismus-Tag schafft gesellschaftliches Bewusstsein, das wir brauchen. Mit der Autismusstrategie ist Bayern ein Pionier in Deutschland. Wir gehen das Thema Autismus als erstes Bundesland mit einer eigenen Strategie an. Mir ist es wichtig, die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu verbessern. Bayern ist nur gemeinsam stark.“

Man geht davon aus, dass etwa ein Prozent der Bevölkerung von Autismus betroffen ist. Das würde bedeuten, dass es in Bayern um die 130.000 Autistinnen und Autisten geben könnte. Um ihre Lebensqualität zu verbessern sowie um gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen, ist die Autismusstrategie Bayern entwickelt worden. Unter Federführung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales wurde die Strategie erarbeitet – in Gemeinschaftsarbeit mit Autistinnen und Autisten, deren Angehörigen, Fachleuten aus Wissenschaft und Forschung, Leistungsträgern und -erbringern aus dem Autismus-Bereich sowie allen weiteren betroffenen Ministerien, teilte das bayerische Sozialministerium mit.

Weitere Informationen gibt’s unter: www.stmas.bayern.de/autismus/bayerische-autismusstrategie01.php