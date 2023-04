Projektwettbewerb zu den Special Olympics bei dem alle mitmachen

Logo der Special Olympic World Games Berlin 2023

BERLIN (kobinet) Noch bis zum 24. April haben alle Interessenten die Möglichkeit, ihre Stimme für den inklusiven Projektwettbewerb von Special Olympics "Alle machen mit!" ihrer Wahl abzugeben. Der Wettbewerb soll Kindertagesstätten, Schulen und Sportvereine in ganz Deutschland dazu aktivieren, inklusive Projektideen umzusetzen. Das Ziel dabei: Begegnungen von jungen Menschen mit und ohne geistige Behinderung schaffen.

„Es haben sich schon tolle Projekte beworben und ich bin sehr gespannt auf die Abstimmung. Ich freue mich schon darauf, eines dieser Projekte vor den Weltspielen in Berlin zu besuchen“, sagt Lukas Rieger, Sänger und „Friend of the Games“ der Special Olympics World Games Berlin 2023.

Die bisher eingereichten Konzepten reichen von inklusiven Sommerfesten bis hin zu regelmäßig stattfindenden Sporttreffen. „Die Projektideen der Kitas, Schulen und Sportvereine übertragen den Gedanken von Inklusion und Teilhabe in die Praxis und schaffen die von uns erhofften Begegnungen von jungen Menschen mit und ohne geistige Behinderung“ sagt Alexandra Knoke, Direktorin für den Bereich Legacy im Organisationskomitee der Special Olympics World Games Berlin 2023.

Die 20 Projekte mit den meisten Stimmen erhalten unter anderem eine finanzielle Unterstützung für die Umsetzung von je bis zu 1.000 Euro. Die Gewinner*innen werden zeitnah auf der Projektwebsite bekannt gegeben. Wichtig zu wissen: Während der Abstimmung bis einschließlich 24. April 2023 sind Bewerbungen weiterhin möglich.

