Neue Sesamstraßen-Bewohnerin Elin sitzt im Rollstuhl

Elin aus der Sesamstraße

Foto: NDR / Thorsten Jander

Köln (kobinet) "René Schaar hat am 19.03.23 im Deutschlandradio Kultur den Beitrag 'Neue Bewohnerin Elin sitzt im Rollstuhl' veröffentlicht. Darin geht es um die neue Figur der Elin, die ab Herbst in die deutsche Sesamstraße eingeführt wird." Darauf hat die Landesbehindertenbeauftragte von Hessen, Rika Esser, in ihrem Newsletter aufmerksam gemacht.

Link zum Beitrag: https://www.deutschlandfunkkultur.de/vielfalt-bei-der-sesamstrasse-neue-bewohnerin-elin-sitzt-im-rollstuhl-dlf-kultur-32a7351f-100.html