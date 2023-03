Inklusives Wohn-Quartier entsteht auf Gelände der Evangelischen Stiftung Alsterdorf

Gruppenbild von der Grundsteinlegung

Foto: Nicol Weinzweig, Unternehmenskommunikation Otto Wulff

Hamburg (kobinet) Der Grundstein ist gelegt. Auf dem Gelände der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA) soll bis Ende nächsten Jahres das Koops-Quartier entstehen. Gemeinsam mit dem Unternehmen OTTO WULFF werden insgesamt 90 Wohnungen gebaut. Das Quartier wird in Teilen durch öffentlich geförderten Wohnungsbau finanziert. Bei der Grundsteinlegung betonte Pastor Uwe Mletzko, Vorstandsvorsitzender der ESA, die besondere Bedeutung des Bauprojekts: "Mit dem neu entstehenden Koops-Quartier öffnen wir unser Stiftungsgelände noch weiter in Richtung eines inklusiven Quartiers in Alsterdorf. Die Vielfalt der neu entstehenden Wohnanlage, mit attraktivem und barrierefreiem Wohnraum für Familien, Menschen mit Assistenzbedarf und Singles, entspricht auch unseren Grundsätzen, Werten und unserer Vision von einer bunten und inklusiven Gesellschaft. Vielfalt ist Realität in der Gesellschaft und muss zugleich immer wieder hergestellt werden."

Die ESA trage dazu bei, dass Menschen so leben, lernen und arbeiten können, wie sie wollen und für ihr Wohlergehen die passende Unterstützung erhalten – durch ihr soziales Umfeld, durch gesetzliche Leistungen und professionelle Arbeit. „Wir tragen dazu bei, dass vorhandene Potenziale und Ressourcen bestmöglich genutzt werden – individuell, im Quartier, in unserer Stadt. Wir warten nicht auf Veränderung, sondern initiieren sie kooperativ in strategischen Partnerschaften. Wir verbinden persönliche, zivilgesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Aspekte und sind damit Treiber für gesellschaftliche Veränderungen. Das Koops-Quartier wird diese Vision Wirklichkeit werden lassen“, so Pastor Uwe Mletzko.

„Wir freuen uns sehr, mit der Realisierung des Koops-Quartiers einen weiteren Baustein zum Wachstum des Quartiers der Evangelischen Stiftung Alsterdorf beizutragen. Die Wohngebäude werden sich mit den hellen Fassaden und grünen Innenhöfen optimal in das Stiftungsgelände einfügen. Vom Park aus gesehen werden sich die sechs Gebäude in ihrer Geschosshöhe steigern, beginnend mit zwei Geschossen bis hin zu vier Geschossen. Dank der barrierefreien Gestaltung wird zukünftig noch mehr Raum für inklusives Wohnen geboten. Hier können Menschen zusammenkommen und Teil des lebendigen Quartiers werden“, so Nils Wendler, Geschäftsführer bei OTTO WULFF, zur Grundsteinlegung im Koops-Quartier.