Inklusionsbetrieb in Bremen managed Buchungen für Jugendherbergen

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Bremen (kobinet) Das Bremer DJH-Callcenter ist ein Inklusionsbetrieb. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Von hier aus managen sie die Buchungen für bis zu 800.000 Übernachtungen pro Jahr in Jugenherbergen im Nordwesten Niedersachsens und in Bremen. Darauf weist ein Anfang März 2023 im Weser Kurier erschienener Beitrag hin.

„Ein Anruf bei der Jugendherberge in Juist. Am Telefon meldet sich Miguel Menjibar. Doch der 29-Jährige sitzt nicht auf der Insel, sondern in der Bremer Neustadt im Buchungs- und Servicecenter des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) Unterweser-Ems. ‚Wenn bei den Jugendherbergen vor Ort gerade alle zu tun haben, stellen sie das Telefon zu uns um‘, sagt der Mitarbeiter. Außerdem seien nicht alle der 27 Jugendherbergen in Bremen und im Nordwesten Niedersachsens das ganze Jahr über telefonisch besetzt. Auch dann laufen die Anrufe bei Menjibar und seinen Kollegen auf. Was die Anrufer nicht wissen können: Menjibar hat eine Schwerbehinderung wie auch einige andere seiner Kollegen“, heißt es im Beitrag des Weser Kurier.

Link zum vollständigen Beitrag im Weser Kurier vom 3. März 2023