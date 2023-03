Katrin Langensiepens EU Roadtrip: Für Inklusion durch die EU

Katrin LANGENSIEPEN im Europaparlament in Brüssel

Foto: European Union 2019 - Source : EP

Brüssel (kobinet) "Wie steht es um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der EU, welche Projekte inspirieren, wo muss nachgebessert werden? Mit meiner Reise in alle EU-Mitgliedsländer möchte ich eure Belange ins EU-Parlament bringen", dies schreibt die Abgeordnete des Europaparlaments Katrin Langensiepen von den Grünen auf ihrer Internetseite. Auf ihrem Roadtrip für Inklusion durch die EU hat die selbst behinderte Abgeordnete bereits in sechs Ländern Station gemacht, zuletzt war sie in Tschechien.

Österreich, Ungarn, Frankreich, Spanien, Polen und nun auch Tschechien hat Katrin Langensiepen schon besucht und dort mit behinderten Menschen gesprochen. In kurzen Videos kommentiert sie ihre Besuche in den einzelnen Ländern.

