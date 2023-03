Fachgespräch zum Thema „Barrierefreies Wohnen“

BERLIN (kobinet) In Deutschland besteht ein enormer Bedarf an barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum. Aktuell fehlt es dazu an zirka 2,5 Millionen Wohnungen und das bei wachsenden Bedarfen sowie abnehmender Zahl der Angebote. Die Forschungsstelle des Paritätischen Gesamtverbandes lädt am Freitag, dem 31. März in dieser Situation zu einem Fachgespräch zu diesem Thema ein

In seinem durch die Aktion Mensch Stiftung geförderten Projekt „Teilhabeforschung: Inklusion wirksam gestalten“ hat der Paritätische Gesamtverband in seinem Teilhabebericht 2022 aktuelle Daten zur Wohn- und Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen veröffentlicht. Das wird nun zum Anlass genommen, um mit Expertinnen und Experten darüber zu sprechen, wie sich die Wohnsituation insbesondere aus der Perspektive beeinträchtigter Menschen ganz praktisch darstellt, welches die drängendsten Herausforderungen sind und welche Veränderungen und Verbesserungen, etwa bei den Ansprüchen auf Wohngeld und bezüglich der Barrierefreiheit, zu beachten sind.

Nach einem kurzen Input der Referentin für Sozialforschung und Statistik in der Paritätischen Forschungsstelle, Greta Schabram, zu den zentralen Ergebnissen des Teilhabeforschungsberichts 2022 wollen wir mit Expertinnen und Experten über Handlungsbedarfe und Perspektiven sprechen. Dem folgt ein Austausch mit

Stephanie Aeffner, MdB, Bündnis 90/Die Grünen,

Dorothee Czennia, Referentin Abteilung Sozialpolitik, Sozialverband VdK.

Franz Michel, Leiter Wohnungs- und Mietenpolitik, Deutscher Mieterbund e. V.,

Stefan Dominik Peter, Journalist und Vorstandsvorsitzender des Paritätischen Berlin e. V.,

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Dr. Joachim Rock, Leiter der Abteilung Sozial- und Europapolitik im Paritätischen Gesamtverband.

Dieses Online-Fachgespräch ist für Freitag, den 31. März 2023 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:15 Uhr vorgesehen. Interessierte könne sich über diesen Link zur Teilnahme anmelden.