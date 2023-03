Mehr Barrierefreiheit für die Wheelmap – stimmt jetzt ab!

Bisher zeigt die Online-Karte Wheelmap vor allem an, wie rollstuhlgerecht Orte sind. Das soll sich ändern.

Foto: Sozialheld*innen

Berlin (Sozialhelden) Die Online-Karte Wheelmap der Sozialheld*innen soll in Zukunft mehr als nur die Rollstuhlgerechtigkeit von Orten anzeigen. Für welche Orte es bald mehr Informationen zur Barrierefreiheit geben soll, könnt ihr mitentscheiden. Stimmt jetzt ab!

Im letzten Jahr haben wir euch bereits gefragt, für welche Orte auf der Online-Karte wheelmap.org ihr euch mehr Informationen zur Barrierefreiheit wünscht. Damals habt ihr euch für Arztpraxen entschieden und seitdem ist einiges passiert: Unsere Entwickler*innen haben getüftelt und in Zukunft könnt ihr beispielsweise angeben, ob eine Praxis höhenverstellbare Behandlungsstühle hat, ob das Personal Gebärdensprache spricht oder ob wichtige Dokumente barrierefrei zugänglich sind.

Während wir daran weiter arbeiten und euch schon bald den Prototypen zum Testen geben wollen, arbeiten wir gleichzeitig auch schon an einem zweiten Ortstyp, für den auf der Wheelmap umfassende Informationen zur Barrierefreiheit bereitgestellt werden sollen. Und hier seid ihr wieder gefragt. Die große Resonanz auf unsere letzte Umfrage hat uns sehr gefreut. Mehr als 500 Personen haben sich an der letzten Umfrage beteiligt. Schaffen wir das dieses Mal auch wieder? Wenn ihr jetzt mitmacht, kann es gelingen!

Jetzt an Umfrage teilnehmen

Für unsere zweite Umfrage haben wir uns vor allem auf die Bereiche Kultur, Bildung und öffentliche Gebäude konzentriert. Über folgende Ortstypen könnt ihr abstimmen:

Kino und Theater

Museen

Bildungseinrichtungen (Universitäten, Berufsschulen etc.)

Öffentliche Gebäude (Ämter und Behörden)

Aufzüge

WCs

Die Auswahl der Ortstypen fällt etwas kleiner aus als bei der ersten Umfrage. Sie erfolgte durch den Austausch mit der Wheelmap-Community, unseren Barriere-Scouts und anderen Unterstützer*innen in Workshops.

Wir haben uns für Ortstypen entschieden, bei denen die Informationen über Barrieren für möglichst viele Personen relevant sind. Gleichzeitig soll das Finden und Eintragen der Informationen so niedrigschwellig wie möglich sein. Im Kino oder Museum kann man beispielsweise nachfragen, ob es barrierefreie Angebote gibt, und die Beschilderung in öffentlichen Gebäuden oder Unis kann vor Ort überprüft werden. Für WCs und Aufzüge haben wir uns entschieden, da sie in viele Gebäude integriert sind und dadurch das Informationsangebot für viele Orte verbessert werden kann.

Stimmt also am besten gleich für den nächsten Ortstyp ab! Und teilt die Umfrage auch gerne in euren Netzwerken, damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen.

Füllt jetzt unseren Fragebogen aus