Vorbereitungen für Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen laufen auf Hochtouren

Bonn / Berlin (kobinet) Zukunft barrierefrei gestalten", so lautet das Motto des diesjährigen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai. Die Vorbereitungen für eine Vielzahl an Aktionen hat bereits begonnen. Bis 31. März können noch Anträge für eine Förderung von Aktionen bei der Aktion Mensch gestellt werden. Der Aktionszeitraum, während dem Aktionen gefördert werden können, ist vom 22. April bis 7. Mai 2023.

„Rund um den 5. Mai 2023 ist es wieder so weit. Mit dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung treten bundesweit Verbände, Projekte und Gruppen mit ganz unterschiedlichen Aktionen für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Sie machen Menschen auf Probleme aufmerksam und regen zu Diskussionen an. Seit 1998 bündelt die Aktion Mensch das Engagement unter einem Motto und unterstützt Initiativen, um das gemeinsame Anliegen so sichtbar wie möglich zu machen. Deshalb unterstützen wir dich und deine Mitstreiter*innen auch 2023 rund um den Europäischen Protesttag.“ Darauf weist die Aktion Mensch hin.

In Berlin findet am 5. Mai wieder die traditionelle Demonstration zum Protesttag ab 14:00 Uhr mit Start am Brandenburger Tor und ab 14:45 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Roten Rathaus statt. Wer mit der Bahn nach Berlin reisen will, für den könnte eine Aktion der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) unter dem Motto „Mit Verspätungen ist zu rechnen“ interessant sein. Diese ruft behinderte Menschen dazu auf, am 5. Mai den Fernverkehr der Deutschen Bahn zu testen. Eine Fahrt zur Kundgebung nach Berlin wäre dafür ideal. Im Rahmen des Protesttags kann die ISL einige Stipendien für solche Fahrten vergeben.

Antonio Floria von Selbstbestimmt Leben im Landkreis Ludwigsburg weist auf eine bereits geplante Veranstaltung am 4. Mai mit dem Titel „Empowerment 2.0/Zukunft barrierefrei gestalten!“ in Ludwigsburg hin. Gastreferent ist Janis McDavid, ein sehr bekannter Speaker, Motivationstrainer & Autor. Dieses Event findet an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg ab 19:00 Uhr statt. Simone Fischer, Landesbehindertenbeauftrage von Baden-Württemberg, übernimmt die Schirmherrschaft und nimmt aktiv an der Veranstaltung teil. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Verein INSEL und der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg statt. Die Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung ist bei Antonio Florio unter [email protected] möglich.

„Chancengleichheit Leben“, unter diesem Motto gehen am 5. Mai auch Menschen mit Behinderungen, ihre Angehörigen und Unterstützer*innen in Frankfurt am Main auf die Straße. Um 11:00 Uhr ist der Treffpunkt am Paulsplatz in Frankfurt. Wer mitmachen und weitere Infos will, kann sich per Mail an [email protected] wenden.