Michaela Pries

Foto: Michaela Pries

Kiel (kobinet) "Mitwirkung verändert: Eckpunkte für Partizipation in Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe", so lautet der Titel einer Broschüre in Leichter und schwerer Sprache, die von der Landesbehindertenbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein herausgegeben wurde. "Die Vertragsparteien des Landesrahmenvertrages SGB IX haben sich am 10.12.2021 auf ein Eckpunktepapier für die Umsetzung von Partizipation in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein verständigt", schreibt die Landesbehindertenbeauftragte Michaela Pries im Vorwort der Broschüre.

„Das Eckpunktepapier ist in einer Unterarbeitsgruppe der Vertragskommission ‚AG Partizipation‘ in einem offenen konstruktiven gemeinsamen Prozess erarbeitet worden. Menschen mit Behinderungen aus dem Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und die Landesbeauftragte haben diesen Prozess initiiert und intensiv daran mitgearbeitet. Daher freut sich die Landesbeauftragte sehr, Ihnen nun diese Broschüre mit einem gelungenen Ergebnis zur Verfügung stellen zu können.

Ausgehend von den Leitgedanken der UN-BRK und des neuen SGB IX wird in dem Eckpunktepapier Selbstbestimmung und daraus folgend Mitbestimmung und Mitwirkung als Menschenrecht verstanden. Die Idee der Kommunikation auf Augenhöhe und der Grundsatz ‚Nicht über uns ohne

uns‘ erhält in Schleswig-Holstein mit dem Eckpunktepapier eine Konkretisierung und Leitplanken für die tägliche Umsetzung in den Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe“, heißt es im Vorwort.

Partizipation soll demnach zukünftig als Wert selbstverständlich in den Konzeptionen der Leistungserbringer verankert sein und im Alltag stetig gelebt und weiterentwickelt werden. „In der Umsetzung wünscht die Landesbeauftrage allen Beteiligten ein gutes Gelingen in gemeinsamen konstruktiven Prozessen! Und die Landesbeauftragte wünscht vor allem den beteiligten Menschen mit Behinderungen viel Mut, um sich einzubringen, füreinander einzusetzen und zu sagen: Das will ich! Das wünsche ich mir! Das finden wir nicht gut! Das ist für Menschen mit Behinderungen wichtig“, heißt es weiter im Vorwort von Michaela Pries.

Link zur Broschüre zur Partizipation in Leistungsangeboten der Eingliederunshilfe