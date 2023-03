Interview mit sehbehindertem Bundestagsabgeordneten

Konrad Stockmeier

Foto: Konrad Stockmeier/Thomas Raffler

Berlin (kobinet) Konrad Stockmeier aus Baden-Württemberg wurde im Herbst 2021 erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt. Alles war neu für ihn, und für sein Umfeld war es neu, nun einen Kollegen mit Sehbehinderung zu haben. Wie der Neubeginn auf beiden Seiten funktionierte, warum er in die Politik gegangen ist und wovon er in Sachen Mobilität träumt, erzählt Konrad Stockmeier in einem Interview für das Verbandsmagazin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV) "Sichtweisen". Der DBSV stellt das Interview mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten als Podcast zur Verfügung. In der gedruckten März-Ausgabe des Magazins gibt's ein Porträt von Konrad Stockmeier.

Das Interview mit Konrad Stockmeier gibt’s im „Sichtweisen“-Podcast unter:

www.dbsv.org/sichtweisen-podcast.html

Darüber hinaus kann man den Beitrag in der Podcast- oder Streaming-App hören. Einfach nach „Sichtweisen“ suchen, dann kann man alle Folgen des Podcasts finden und ihn abonnieren.