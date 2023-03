IGEL-Podcast: Warum Nachrichten in Leichter Sprache für Alle eine Bereicherung sind

Cover des IGEL-Podcast zu nachrichten leicht

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Warum Nachrichten in Leichter Sprache für Alle eine Bereicherung sind", so titelt Sascha Lang, der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), die aktuelle Episode des Podcast.

„Seien wir doch mal ehrlich, wie oft wünschen wir uns komplexe Themen einfacher erklärt. Nachrichten in Einfacher oder Leichter Sprache sind ein Gewinn für Alle. Mit Nachrichtenleicht bietet der Deutschlandfunk seit über 10 Jahren ein Audio und Internetformat an und seit Januar nun auch auf Instagram. Martina Gnad sprach mit uns über das Projekt, die Herausforderungen, den Gegenwind aber auch die Freude! Am Ende unserer Episode gibt es die aktuelle Ausgabe vom 17.03.2023 der Nachrichten in Einfacher Sprache“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen IGEL-Podcast-Ausgabe

Link zu allen bisher erschienenen Ausgaben des IGEL-Podcast