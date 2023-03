Stellenausschreibungen von Zentren für selbstbestimmtes Leben

Köln / Kassel (kobinet) Immer wieder suchen die Zentren für selbstbestimmtes Leben behinderter Mesnchen, die es in verschiedenen Städten Deutschlands gibt, behinderte Menschen, die sich beruflich verändern wollen, bzw. den Neueinstieg in den Arbeitsmarkt schaffen wollen. Derzeit schreibt das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in Köln drei Stellen aus und der Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) sucht eine Geschäftsführung. Und auch beim ZsL Mainz ist eine Stelle ausgeschrieben.

Link zu den Stellenausschreibungen in Köln

Link zur Stellenausschreibung des fab Kassel für eine Geschäftsleitung

Link zur Stellenausschreibung des ZsL Mainz für den Übergang Schule – Beruf