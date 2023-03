Aktion Mensch feiert Richtfest in Wilmersdorf

Hoffnung auf einen eigenen Wohnungsschlüssel

Foto: Pixabay/mohamed_ hassan

BONN (kobinet) Am gestrigen Nachmittag feierte die Aktion Mensch das Richtfest ihres inklusiven Wohnhauses in Berlin-Wilmersdorf. Das modernen barrierefreien Wohngebäude soll dann für über 20 Menschen mit und ohne Behinderung entsprechenden Wohnraum bieten. Die Sozialorganisation reagiert damit auf den eklatanten Mangel und den steigenden Bedarf an barrierefreien Wohnangeboten in Deutschland. Mit dem nun begangenen Richtfest rückt auch der Einzugstermin Anfang kommenden Jahres näher.

Nach der Fertigstellung wird das inklusive Wohnhaus eines der ersten dieser Art in der Hauptstadt sein. Weitere Wohnprojekte der Aktion Mensch sollen bundesweit folgen. Teil des Konzepts in der Prinzregentenstraße sind fünf individuelle Wohneinheiten sowie eine inklusive Wohngemeinschaft, in der Menschen mit und ohne Assistenzbedarf zusammenleben.

Neben den Wohnräumen ist in dem Gebäude ein professionelles Beratungs- und Serviceangebot der Stephanus gGmbH angesiedelt, das die Bewohnern des Hauses ebenso wie interessierte Nachbarn bei der barrierefreien Alltags- und Freizeitgestaltung, der Koordination ambulanter Pflegedienste sowie weiteren Assistenzleistungen unterstützt. Auch bei dem Concierge-Service im Eingangsbereich des Hauses, den eine Mitarbeiterin / ein Mitarbeiter mit Behinderung betreuen wird, ist der Nachbarschaftsgedanke leitend.

„Mit dem gemeinsamen Wohnprojekt können die Aktion Mensch und die Stephanus-Stiftung die Ideen von Selbstbestimmung, Teilhabe und Sozialraumorientierung realisieren.