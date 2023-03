Veranstaltung: Weil Zusammenhalt zählt – ich bin dabei! Kommune Inklusiv in Nieder-Olm

No body found to use for abstract...

Foto: ZsL Mainz

Nieder-Olm (kobinet) Seit fünf Jahren gibt es mittlerweile das von der Aktion Mensch geförderte Modellprojekt Kommune Inklusiv in der Verbandsgemeinde (VG) Nieder-Olm (KINO). Am 13. April 2023 laden die Akteur*innen daher von 16.30 – 18.30 Uhr in die Ludwig-Eckes-Halle im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm zur Veranstaltung "Weil Zusammenhalt zählt – ich bin dabei! Kommune Inklusiv!" ein. Dies teilte der Träger des Projektes, das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Mainz und die Verbandsgemeinde Nieder-Olm mit.

„Fünf Jahre hat die Aktion Mensch das Modellprojekt Kommune Inklusiv in unserer Verbandsgemeinde gefördert. Unser Ziel von Anfang: eine inklusive, eine vielfältige Gesellschaft. Alle Menschen leben gleichberechtigt miteinander. Und dies unabhängig von Alter, Behinderung, Geschlecht, Herkunft, Religion… Jede:r gehört dazu. Jede:r erhält die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Jede:r trägt etwas dazu bei“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, die auch überregional interessant ist.

Eine Anmeldung ist erwünscht per Mail an [email protected] oder per Post an Kommune Inklusiv Projektbüro VG Nieder-Olm, Kreuzstr. 3, 55268 Nieder-Olm.

Die Räumlichkeiten sind barrierefrei. Vor der Bühne ist ein Bereich für Rollstuhlnutzer:innen reserviert, um eine gute Sicht zu ermöglichen. Vor Ort sind Gebärdensprach- und Schriftdolmetscher:innen. Es gibt eine Induktionsanlage.