Mit Verspätung ist zu rechnen! Bahn-Aktion zum Europäischen Protesttag am 5. Mai

ICE mit großem Rollizeichen

Foto: ISL

Berlin (kobinet) "Mit Verspätung ist zu rechnen!" Unter diesem Motto ruft die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) zu einer bundesweiten Bahn-Aktion zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai auf. Möglichst viele mobilitätseingeschränkte Menschen sollen an diesem Tag mit der Bahn im Fernverkehr fahren und diese testen, am besten zur Demonstration zum Protesttag nach Berlin, die um 14:00 Uhr am Brandenburger Tor beginnt.

„Wir haben eine bundesweite Aktion am 5. Mai 2023 geplant. Bitte unterstützt uns dabei: Wir wollen so viele Menschen mit Behinderungen wie möglich an diesem Tag mit der Bahn im Fernverkehr fahren lassen. Vielleicht bekommen wir einen Stresstest hin. Nichts geht mehr? Oder halten Bahn und ihr Mobilitätsservice ihre vollmundigen Versprechungen?“, heißt es im Aufruf der ISL für die Aktion am 5. Mai.

Hintergrund der Aktion ist, dass die Bahn weiterhin Züge mit Stufen einkauft, die für viele behinderte Menschen nur über Hublifte erreichbar sind, so dass Zugänglichkeit allein durch Abhängigkeit möglich ist. „Die Bahn findet Züge mit Hubliften immer noch toll“, heißt es dazu vonseiten der ISL.

„Dann lassen wir doch mal die Hublifte glühen: Deshalb bitten wir Euch, am 5. Mai mit der Bahn im Fernverkehr zu fahren: spontan (ICE3neo oder ICE4 haben Hublift an Bord) oder mit Anmeldung – zu einem Ausflugsziel Eurer Wahl. Gerne auch am Protesttag zur traditionellen Demo nach Berlin (14 Uhr Brandenburger Tor), Hamburg, München oder woanders hin. Oder nutzt die Gelegenheit, zu den Inklusionstagen am 8. und 9. Mai etwas früher nach Berlin zu kommen. Wichtig ist, dass Ihr am 5. Mai fahrt. Die Rückfahrt kann an einem anderen Tag im Mai erfolgen. Schickt uns gerne ein Statement mit einem Foto, wie die Fahrt so war (Klo wieder kaputt?) und streut es über die Sozialen Medien (ISL ist bei Twitter @ISL_eV und Facebook). #5Mai #BarrierefreieBahn“, heißt es vonseiten der ISL. Diese bietet für einige Aktive die Möglichkeit pro Person Fahrtkosten bis zu 200 Euro (Hin- und Rückfahrt) zu erstatten. Anmeldungen spätestens bis 20. April 2023 an [email protected]. Je eher umso besser. Das Kontingent ist begrenzt.

