Foto: hr-iNFO

Köln (kobinet) "Ein Down-Syndrom ist cool!" So titelt der Radiosender hr-iNFO einen Beitrag zum Schwerpunktthema zum Welt-Down-Syndrom Tag am heutigen 21. März mit Natalie Dedreux. Die junge Frau mit Down Syndrom hat vor kurzem ein Buch mit diesem Titel veröffentlicht. hr-iNFO sendet heute eine Reihe von Beiträgen zum Down Syndrom und hat ein Porträt mit Natalie Dedreux veröffentlicht.

„Krankenkassen zahlen seit 2022 in begründeten Fällen einen Test, bei dem vor der Geburt festgestellt werden kann, ob ein Kind das Down-Syndrom hat. In solchen Fällen sind Spätabtreibungen erlaubt. Als Betroffene sei das wie Tötung, sagt Natalie Dedreux. Sie setzt sich für mehr Inklusion und Akzeptanz von Menschen mit Behinderung ein und sagt: Ihr Leben sei doch cool!“, heißt es zur Einführung eines Beitrags von Julia Hummelsiep auf der Internetseite von hr-iNFO.

