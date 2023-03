Plakat zur Demo zum Protesttag am 5. Mai in Berlin

Foto: Berliner Protest

Berlin (kobinet) In vielen Städten laufen bereits die Vorbereitungen für Aktionen zum diesjährigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen, so auch in Berlin. Dort ist nun klar, dass auch dieses Jahr wieder am 5. Mai eine Demonstration vom Brandenburger Tor zum Roten Rathaus, wo eine Kundgebung stattfindet, durchgeführt wird. Grund zum demonstrieren gibt es in diesem Jahr für behinderte Menschen und ihre Angehörigen und Freunde genug, denn viele der im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene verankerten Maßnahmen, wie zur Barrierefreiheit und Inklusion wurden bisher nicht ernsthaft angepackt. Und auch in Berlin droht mit dem Regierungswechsel zu einer von CDU und SPD geplanten Koalition Ungemach. Nach den Pandemiejahren dürfte in Berlin dieses Jahr am 5. Mai also einiges los sein.

Der Demonstrationszug startet am 5. Mai um 14:00 Uhr am Brandenburger Tor und führt zum Roten Rathaus von Berlin. Dort findet dann ab 14:45 Uhr eine Kundgebung statt, wie auf einem Plakat zu sehen ist, das u.a. vom VdK Berlin über Facebook verbreitet wird.

