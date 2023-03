Logo: FOCUS

Berlin (kobinet) "Ableismus: Definition, Bedeutung und Beispiele einfach erklärt", so titelt das Nachrichtenmagazin FOCUS einen Online-Beitrag von Franziska Nixdorf. Damit greift das Nachrichtenmagazin eine Kritik der Behindertenbewegung auf, dass beispielsweise viel über Rassismus oder Sexismus berichtet wird, aber der Begriff und die Auswirkungen von Ableismus ein Schattendasein in der Öffentlichkeit und Diskussion fristet. Darüber hinaus stößt derzeit die Veröffentlichung des neuen Buches von Raul Krauthausen mit dem Titel "Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden" auf großes Interesse in den Medien. So hat der Nachrichtensender ntv beispielsweise mit dem Inklusionsaktivisten ein Interview geführt. In dem Buch geht es auch um Ableismus und die damit verbundenen Diskriminierungen.

Vom 20. März bis zum 2. April finden Aktionen und Veranstaltungen zur internationalen Woche gegen Rassismus statt. Darauf weist u.a. die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes Ferda Ataman auf Twitter hin. Gerade im Lichte des gemeinsamen Engagements eines breiten Bündnisses von über 100 Organisationen für eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) bieten sich Querverbindungen von der Behindertenbewegung zu den Aktivitäten gegen Rassismus an. Darauf weist das NETZWERK ARTIKEL 3 hin und hofft, dass sich auch viele behinderte Menschen an den Veranstaltungen gegen Rassismus beteiligen.

