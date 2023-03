Cover des Podcast Sonntag trifft IGEL

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Sonntag trifft IGEL - Wenn Vorbilder aufladen", so lautet die aktuelle Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Mit dieser Folge, betritt der IGEL-Podcast Neuland. Ausgehend von einer Idee, die am Rande der Aufzeichnung der 100. IGEL-Podcast-Episode entstanden ist, tauschen sich Sascha Lang und Jennifer Sonntag nun jeden dritten Sonntag im Monat über Fragen aus, die die beiden Medienmacher*innen beschäftigen. In der ersten Folge geht es um Vorbilder, die aufladen. Herausgekommen ist ein spannender Austausch zwischen den beiden, die Personen in ihrem Leben haben, die ihnen Energie geben, die aber selbst auch andere inspirieren und Themen ansprechen, über die das Nachdenken lohnt, wie diese Episode des IGEL-Podcast zeigt.

„Manchmal entstehen Ideen aus Gesprächen. Ottmar Miles-Paul darf hier als Ideengeber genannt werden. Er fand es spannend, dass der IGEL und die Sonntag sich treffen und was gemeinsam machen. Das taten beide und entwickelten die Episodenreihe: Sonntag trifft IGEL. Sascha Lang und Jennifer Sonntag geben sich einen Titel, einen Begriff und reden gemeinsam darüber. Ob wir in unseren Rollen, Frau/Mann, behindert / nicht behindert Sonntag / IGEL usw. bleiben, das weiß keiner. Es erwartet euch ein lockeres Gespräch, in dem wir uns die Bälle zuspielen. ‚Vorbilder‘ ist das Thema der ersten Episode, die ab sofort jeden 3. Sonntag im Monat erscheint. Wer sind unsere Vorbilder, was spielen sie für eine Rolle, wie prägen sie uns, sind sie vielleicht auch unser Benzin? Unsere Ladestation? Hört rein und hinterlasst uns euren Kommentar. Schlagt auch gerne Themen vor, über die wir reden sollen. Übrigens im April beschäftigen wir uns mit dem Thema: Liebe, Partnerschaft, Dating, Beziehungen und Sexualität. Gute Unterhaltung“, hießt es in der ersten Ausgabe der IGEL-Pdcastreihe Sonntag trifft Igel.

