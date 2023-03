2. Online-Infoveranstaltung zur Empowerment-Schulung Fit für die Selbstvertretung

bifos-Logo: Empowerment zur Selbstvertretung

Foto: bifos

Mainz (kobinet) Am 24. März um 14:00 Uhr führt das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) eine zweite Online Infoveranstaltung zur Empowerment-Schulung Fit für die Selbstvertretung durch. Darauf hat die Koordinatorin des Projektes Empowerment zur Selbstvertretung Ellen Kubica hingewiesen. Während des Online-Treffens soll eine unverbindliche Möglichkeit geboten werden, sich über die anstehende Empowerment Schulung zur Selbstvertretung in der Politik und in Gremien und die geplanten Vernetzungsmöglichkeiten zu informieren, wie es in der Ankündigung heißt. Noch bis zum 3. April ist die Bewerbung für die Weiterbildung möglich.

Link zur Ankündigung der Infoveranstaltung

Link zur im Aufbau befindlichen Internetseite des Projektes und zu weiteren Informationen zur geplanten Empowerment-Schulung, für die man sich noch bis zum 3. April bewerben kann

Eine kurzfristig noch mögliche Anmeldung für die Online-Infoveranstaltung am 24. März um 14:00 Uhr ist möglich bei Ellen Kubica – E-Mail: [email protected]

Link zum kobinet-Interview mit Ellen Kubica über die Weiterbildung und das Projekt