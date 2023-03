IGEL-Podcast: Weg mit den Barrieren in den Köpfen der Entscheider

Cover des IGEL-Podcast mit Raul Krauthausen zu dessen neuem Buch

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Berlin (kobinet) "Weg mit den Barrieren in den Köpfen der Entscheider", so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, seine 102. Episode des IGEL-Podcast getitelt. Zu Gast ist dieses Mal der bekannte Aktivist, Moderator, Redner, Buchautor und Journalist Raul Krauthausen. Sascha Lang sprach mit ihm vor allem über sein am 14. März erschienenes Buch "Wer Inklusion will, findet Wege. Wer sie nicht will, findet Ausreden".

„Er zählt zu den bekanntesten Aktivisten und ist als Moderator, Redner, Buchautor und Journalist viel unterwegs. Unter anderem entstand durch ihn das Projekt die Sozialhelden. Warum tun wir uns mit Inklusion so schwer? Was bedeutet Barrierefreiheit eigentlich wirklich? Und wie gehen wir mit unserem eigenen internalisierten und dem Ableismus anderer um? „Seit zwei Jahrzehnten setze ich mich für Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen in allen Lebensbereichen ein und kämpfe für Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung. Meine Erkenntnisse aus dieser Zeit, meine geformten Ansichten und Lösungsansätze werde ich erstmalig in gesammelter Form in diesem Buch vorstellen“, so Raul Krauthausen über sein Buch. „Gemeinsam mit zahlreichen Expert*innen, die im Buch interviewt wurden, entlarven wir die ewigen Ausreden der ‚Aber‘-Sager*innen und zeigen Wege, wie Inklusion von einer schönen Idee zur gelebten Normalität wird.“ Das Buch ist ein Rundumblick auf das Thema Inklusion. Es beleuchtet verschiedene relevante Bereiche und zeigt die Missstände sowie Lösungsmöglichkeiten auf. Mit diesem Podcast liefern wir einen guten Vorgeschmack auf das Buch, es gibt eine Hörprobe, und es gibt bereits die eine oder andere Antwort“, heißt es in der Ankündigung der 102. Episode des IGEL-Podcast.

Link zum IGEL-Podcast mit Raul Krauthausen

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast